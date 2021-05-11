Начиная с 01.01.2021 плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование обязаны подавать отчетность о начислении ЕВ в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц (единому налогу) в контролирующий орган по основному месту учета плательщика ЕВ в сроки и порядке, установленные Налоговым кодексом (п. 4 части второй ст. 6 Закона № 2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Об этом сообщили в ГНС Луганской области.

Пунктом 296.2 НКУ определено, что плательщики единого налога первой и второй групп подают в контролирующий орган декларацию плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя (дальше - Декларация) в срок, установленный для годового налогового (отчетного) периода, в которой отражаются объем полученного дохода, ежемесячные авансовые взносы, определенные пунктом 295.1 НКУ, а также сведения о суммах ЕВ, начисленного, исчисленного и уплаченного в порядке, определенном законом для этой категории плательщиков.

За отчетный период, который равен календарному году, в этом случае Декларацию подают в течение 60 календарных дней, наступающих за последним календарным днем отчетного (налогового) года.

Плательщики единого налога третьей группы подают в контролирующий орган Декларацию в сроки, установленные для квартального налогового (отчетного) периода, то есть в течение 40 календарных дней, наступающих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала.

Плательщики единого налога третьей группы в составе Декларации за IV квартал налогового (отчетного) года подают также сведения о суммах ЕВ, начисленного, исчисленного и уплаченного в порядке, определенном законом для данной категории плательщиков.

Приказом Минфина от 09.12.2020 № 752, который вступил в силу 01.01.2021, форма Налоговой декларации плательщика единого налога, утвержденная приказом Минфина от 19.06.2015 № 578, дополнена приложением 1 "Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску" (дальше - приложение 1).

Согласно примечанию 8 к Декларации приложение 1 является неотъемлемой частью Декларации, подается и заполняется ФОП - плательщиками единого налога первой - третьей групп, в соответствии с пунктами 296.2 и 296.3, и которые являются плательщиками ЕВ в соответствии с п. 4 части первой ст. 4 Закона № 2464.

Пунктом 2 Приказа № 752 определено, что Декларация подается по форме, утвержденной Приказом № 752, за налоговые отчетные периоды 2021 года.

В соответствии с абзацем пятым части восьмой ст. 9 Закона № 2464 периодом, за который плательщики ЕВ, в частности, ФОП подают отчетность в контролирующий орган (отчетным периодом), является календарный год.

Учитывая указанное, плательщики единого налога первой и второй групп впервые подают в контролирующий орган приложение 1 в составе Декларации за 2021 год, предельный срок представления которого - до 1 марта 2022 года.

Плательщики единого налога третьей группы (ФЛ) подают приложение 1 в составе Декларации за 2021 год в срок до 9 февраля 2022 года.

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