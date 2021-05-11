Перед выдачей разрешения на получение и хранение оружия психиатр не нашла каких-либо отклонений у казанского террориста Ильназа Галявиева, расстрелявшего учащихся и работников местной гимназии.

Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.

Следователи допросили психиатра, которая выносила решение о вменяемости Галявиева. По ее словам, если бы у нее появились малейшие подозрения, она бы сразу отправила парня на расширенное медобследование.

Никаких особенностей у Галявиева она не запомнила, потому что через нее за один день проходит очень большой поток людей.

По словам источника, все документы, которые касаются психологической экспертизы террориста, находятся у следствия.

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее сам закончил это учебное заведение, устроил стрельбу. Перед трагедией он сообщил в своем Telegram-канале, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться.

Также мы сообщали, что во время допроса Галявиев заявил, что считает себя Богом. При этом за две недели до события он получил разрешение на оружие.

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