Министерство здравоохранения Словакии заявило, что прекращает использование вакцины от компании AstraZeneca для людей, которые получают первые дозы медсредства в рамках прививочной кампании от болезни COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Однако это решение касается только первых доз вакцины. В министерстве заявили, что будут продолжать использовать вакцину для тех, кто ждет введения второй дозы, и добавили, что рассматривают различные альтернативы относительно дальнейших действий.

Решение было принято после того, как словацкий государственный регулятор лекарственных средств на прошлой неделе сообщил о смерти 47-летней женщины, что, вероятно, было связано с прививкой медсредством AstraZeneca.

При этом Словакия планирует начать вакцинацию российской вакциной "Спутник", партия которой поступила в страну 1 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз отказался продлевать контракт на поставку AstraZeneca с июня.

Также мы писали о том, что в Литве обсуждают отказ от AstraZeneca из-за случаев атипичных тромбов у молодых людей.