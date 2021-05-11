Перед нападением на гимназию в Казани 19-летний террорист Ильназ Галявиев купил оружие вопреки уговорам матери.

Об этом сообщает издание Life.

По словам матери стрелка, она никак не смогла повлиять на решение сына купить оружие. Также она ничего не знала о подготовке нападения на гимназию.

Также, по ее словам, она возмущалась, когда Ильназ получил лицензию на оружие и купил себе пятизарядное гладкоствольное ружье Hatsan Escort.

По словам источника журналистов, тогда парень отмахивался, говорил: "Не лезь, я буду охотиться".

"Мать молодого человека сейчас в шоковом состоянии. В ходе осмотра квартиры у парня нашли кучу патронов. Жилище до сих пор проверяют саперы", - говорится в публикации.

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее сам закончил это учебное заведение, устроил стрельбу. Перед трагедией он сообщил в своем Telegram-канале, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться.

Также "Страна" сообщала, что во время допроса Галявиев заявил, что считает себя Богом. При этом за две недели до события он получил разрешение на оружие.