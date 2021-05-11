Во вторник, 11 мая, сухопутные войска Японии начали крупномасштабные совместные учения с США и Францией - впервые на японской земле.

Цель мероприятия - укрепление сотрудничества стран перед лицом растущей активности Китая на морях.

Об этом сообщает Kyodo News.

Учения называются "ARC21" и продлятся до следующего понедельника, поскольку Токио стремится к углублению со странами-единомышленниками оборонного сотрудничества за пределами границ своего союзника США, как сказал перед их началом министр обороны Страны восходящего солнца Нобуо Киси.

По словам министра, Франция - единственная европейская страна с постоянным военным присутствием в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Это также страна-единомышленница, которая разделяет с Японией видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - добавил Киси.

Учения связаны с тем, что Токио и Вашингтон укрепляют взаимодействие по региональным вопросам, включая контролируемые Японией острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин, а также на фоне эскалации морской активности Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Франция имеет стратегические интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, где у нее есть территории, включая французский остров Реюньон в Индийском океане и Французскую Полинезию в южной части Тихого океана.

По данным Сухопутных сил самообороны Японии, силы трех стран будут отрабатывать ведение боевых действий в городах и десантирование.

В первые три дня, до четверга, войска будут дислоцироваться в лагере в префектуре Нагасаки на юго-западе Японии, где они разработают планы операций. В пятницу и субботу войска будут отправлены самолетами на полигон в Кирисиме, расположенный между префектурами Миядзаки и Кагосима, для участия в учениях на объекте, который по легенде является удаленным островом.

В учениях задействованы около 100 военнослужащих Японии и по 60 человек из французской армии и Корпуса морской пехоты США.

Кроме того, в учениях примет участие и Австралия. Германия также заявила, что планирует отправить в регион фрегат.

Япония пытается укрепить возможности Сил самообороны по защите удаленных островов в период активизации морских действий Китая, особенно вокруг островов Сенкаку.

Поскольку Азия стала центром глобального экономического роста, а влияние Китая увеличилось, европейские страны весьма заинтересованы событиями в Индо-Тихоокеанском регионе. Великобритания заявила, что намерена "активно заниматься" регионом.

Ранее "Страна" сообщала, что летом украинские военные поучаствуют в крупнейших учениях США в Европе.

Мы также писали, что 11 мая украинские и американские военные провели учения в Черном море.