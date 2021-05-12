Крошечное государство Сан-Марино, которое расположено в Италии, оказалось в центре внимания. СМИ назвали его первой страной в Европе, победившей коронавирус.

В мини-республике полностью вакцинировали уже более трети населения, а первую дозу получили более 70% жителей. В итоге с начала мая в стране зафиксировали всего один новый случай Covid-19.

Сан-Марино - уже третья небольшая страна, в которой прививками от ковида охватили большинство населения, которого здесь 34 тысячи.

Первым стал Израиль, где людей прививали "Пфайзером", вторыми оказались Сейшельские острова, где кололи "Ковишилдом" и китайским "Синофармом".

Оба случая "Страна" уже разбирала. Оказалось, что в ближневосточной стране эпидемия сошла на нет. А на островах вакцинация не сработала, поскольку прививались малоэффективными препаратами.

То есть получается эффект "страны в пробирке" - небольшое население позволяет, как на полигоне, испытать ту или иную вакцину. В случае Сан-Марино - это был российский "Спутник V". Разбирались, помог ли он победить ковид.

Один заболевший, 70% вакцинированных

В Сан-Марино с начала мая выявили только один новый случай Covid-19. Для сравнения во время мартовского пика за месяц заболели чуть более тысячи человек. Это от 30 до 80 новых случаев каждые сутки.

Всего за время пандемии в Сан-Марино переболели 15% населения (5 086 человек). Об этом свидетельствуют данные Института социальной защиты Сан-Марино (ISS).

Снижение заболеваемости объясняют большим охватом вакцинации. За два месяца в стране двумя дозами привили уже более трети жителей - 13 502 человека, первую дозу получили более 70% сан-маринцев (21 594 человек).

Сан-Марино находится на севере Италии, его площадь 61 кв км

В планах властей - в течение двух недель довести число жителей, получивших обе дозы вакцины, до 60%.

Колют российский "Спутник". Предыстория вакцинации

В настоящее время в Сан-Марино используют две вакцины: российский "Спутник V" и Pfizer. При этом 90% всех вакцинированных привиты "Спутником".

В начале года Сан-Марино, которая находится в Европе, но не входит в ЕС, оказалась без западных вакцин. Достать их не удалось, и Сан-Марино оказалась чуть ли не единственной страной западной Европы без антиковидных прививок.

В Сан-Марино рассматривали вариант покупки препаратов китайского и индийского производства, но в итоге отдали предпочтение российскому "Спутнику". Первую партию получили в конце февраля.

"Спутник V" прибыл в Сан-Марино. Фото: ISS

Всеобщая вакцинация в стране стартовала 1 марта, на неделю позже, чем в Украине.

В конце апреля Институт социальной безопасности Сан-Марино (ISS) сообщил о высокой эффективности вакцины "Спутник V" и рекомендовал гражданам прививаться ней и дальше.

Официально заявлялось, что "Спутник" эффективен против более заразного британского штамма коронавируса.

"Данные текущей вакцинационной кампании, где в 90% случаев использовали вакцину, произведенную Национальным центром эпидемиологических и микробиологических исследований "Н. Ф. Гамалея" в Москве, свидетельствуют о резком снижении заражений, несмотря на то, что в стране к середине февраля подтвердился так называемый "британский вариант" вируса", - сообщили в ISS.

Вакцинация в Сан-Марино. Фото: ISS

В России заявили, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать "первой страной в Европе, победившей коронавирус" и снизившей уровень инфицирования и смертность до нуля. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Также появилась информация, что в Сан-Марино уже собираются приезжать за вакциной из соседней Италии, где нет "Спутника", поскольку он не одобрен европейским регулятором. Были зафиксированы случаи, когда итальянцы подделывали данные в онлайн-заявках на вакцинацию, чтобы хитростью получить прививку.

Власти Сан-Марино уже озвучили, что поскольку вакцины закупили больше, чем нужно, излишки смогут продавать гражданам других стран по 50 евро (закупка была по 10 евро за дозу - Ред.).

"Вакцина будет стоить 50 евро, для этого нужно будет дважды приехать в Сан-Марино c перерывом в 21 день и провести тут трое суток", – сообщил представитель ISS Франко Кавалли.

При этом госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари выразил надежду, что Сан-Марино сможет выпускать собственные сертификаты о вакцинации, которые будут соответствовать стандартам ЕС.