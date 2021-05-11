Королева Великобритании Елизавета II, 17 апреля похоронившая мужа принца Филиппа, во вторник прибыла в Палату лордов и выступила с традиционной речью перед правительством. Это было ее первое выступление на публике после того, как королева овдовела.

О речи королевы сообщает ВВС.

Британские журналисты обратили внимание на то, что 11 мая многолетний ритуал претерпел некоторые изменения, связанные с пандемией коронавируса и, вероятно, кончиной Филиппа.

Так, церемония прибытия Елизаветы II не была пышной. Она приехала в Вестминстерский дворец, где располагается парламент, не в золоченой карете, как это было раньше, а в черном лимузине Range Rover. Кроме того, королеву не сопровождали гвардейцы и не встречал почетный караул. А во время выступления Елизавета II не надела корону империи - символ власти разместили на декоративной подушке рядом с монаршей особой.

В своей тронной речи королева заявила, что приоритетом ее правительства является восстановление страны после пандемии, а планы правительства сделают Соединенное Королевство "сильнее, здоровее и еще более процветающим, чем раньше".

"Для достижения этой цели мое правительство расширит возможности во всех частях Соединенного Королевства, поддерживая рабочие места, бизнес и экономический рост, а также устраняя влияние пандемии на общественные услуги", - сказала Ее Величество.

Затем королева обозначила основные направления деятельности кабинета министров и упомянула в этой связи около 30 законопроектов, которые правительство премьера Бориса Джонсона намерено провести через парламент.

Несмотря на то, что тронная речь королевы считается лишь формальностью, лишь после ее произнесения депутаты смогут приступить к обсуждению планов правительства.

В основе тронной речи королевы лежит предвыборная платформа премьера Джонсона. В том числе те из его обещаний, которые планировалось реализовать или хотя бы приступить к их реализации еще в прошлом году.

"Эти новые законы являются ракетным топливом, которое нам необходимо для повышения уровня развития нашей страны и обеспечения равных возможностей для всех", - сказал Джонсон перед выступлением королевы.

Как следует из речи Елизаветы II, в Британии с этого года стартуют две реформы: в сфере здравоохранения и образования. Также правительство приступит к реализации долгосрочного плана по экономическому возрождению регионов.

Как писала "Страна", 21 апреля Елизавета II впервые после смерти принца Филиппа сделала заявление. К слову, именно в тот день ей исполнилось 95 лет. Впервые за 73 года она отметила день рождения без мужа.