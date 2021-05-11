Террорист Ильназ Галявиев перед совершением массового убийства внутри гимназии в Казани обстрелял здание учреждения.

Проект Baza восстановил хронологию трагических событий.

После обстрела учащиеся подумали, что на улице произошел взрыв. Из гимназии на улицу, услышав звуки стрельбы, вышел сотрудник школы Мулланур Мустафин и первым попал под огонь. После этого 19-летний Галявиев вошел в здание учебного заведения и прошел мимо вахтерши, которая успела спрятаться под столом.

После этого стрелок прошел на первый этаж и открыл огонь. Сигнал с тревожной кнопки в правоохранительные органы поступил в 09:25, а первые выстрелы прозвучали в 09:20. Руководители гимназии в это время оповещали преподавателей через школьный чат и призывали их закрыться в классах вместе с учащимися.

Второй под огонь террориста попала учительница начальных классов Венера Айзатова - она получила смертельное ранение. После этого Галявиев начал ходить по школе. Большинство кабинетов оказались закрытыми, однако открытой была дверь 8 "А" класса, туда он и зашел. Также стрелок зашел в кабинет учительницы английского Эльвиры Игнатьевой. Согласно другой версии он смог выбить дверь. В результате преподавательница погибла.

По данным телеграм-канала "112", впервые звонок в экстренные службы поступил в 09:18 по местному времени. Звонивший заявил, что в школе №175 слышны звуки выстрелов. Приблизительно в это же время туда же позвонил другой человек, который заявил, что в гимназии "стреляют и взрывают".

Всего за 10 минут по номеру 112 позвонили 16 человек, и каждый сообщил о стрельбе, взрывах и большом количестве пострадавших. Несколько телефонных звонков в экстренные службы поступили от родителей учащихся. Звонки продолжались около 20 минут. За это время Галявиев убил 9 человек и еще 10 ранил.

При этом когда террорист шел по улице в гимназию с оружием его видели несколько человек, но они не обратились в полицию. По данным очевидцев, первые полицейские появились возле учебного заведения через 5-7 минут после начала стрельбы. После этого террорист вышел из гимназии и сдался правоохранителям.

В свою очередь телеграм-канал OMON Moscow сообщает, что казанский стрелок основательно закупился перед терактом - 4 мая он приобрел 200 патронов к гладкоствольному ружью в одном магазине и 150 патронов в другом. Оба магазина расположены в Казани.

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее сам закончил это учебное заведение, устроил стрельбу. Перед трагедией он сообщил в своем Telegram-канале, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться.

Также мы сообщали, что во время допроса Галявиев заявил, что считает себя Богом. При этом за две недели до события он получил разрешение на оружие.

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