В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в разгаре весна. Началось цветение многих растений, а птицы и животные выращивают появившееся после зимы потомство.

Фотографии майской зоны отчуждения опубликованы в Фейсбуке организации.

Во время ботанической экспедиции, которая проводилась на территории заповедника, ученые нашли очень редкие растения: прострел луговой (или прострел чернеющий, Pulsatilla pratensis) и сон-траву (или прострел раскрытый, Pulsatilla patens). Оба занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Республики Беларусь как неоцененные. Второе растение еще занесено в приложение к Бернской конвенции 1979 года в качестве вида, который подлежит особой охране.

Эти красивые первоцветы встречаются в заповеднике в сосновых лесах и на опушках и цветут в конце апреля - начале мая.

Численность обоих видов уменьшается вследствие человеческой деятельности: распашки земель, выпаса скота, срывания на букеты и тому подобного. Сейчас благодаря природоохранным мероприятиям оба растения в заповеднике имеют стабильные локальные популяции.

Работая в заповедных лесах, ученые заповедника нередко видят разных животных. Особенно часты встречи с копытными: оленями, сернами, лосями. Сохатые менее пугливы и могут издалека спокойно наблюдать за действиями людей. А люди думают, что это они наблюдатели.

Весной, наряду с яблонями, вишнями, абрикосами и сливами цветут груши. Их цветки издают нежный приятный аромат.

На территории заповедника расцвели дикие груши.

Сотрудники заповедника контролируют птиц на гнездах. Орнитолог, стараясь не попасться на глаза взрослого орлана, пытался увидеть, что происходит у него в гнезде. Потомство он так и не увидел, но услышал писк птенцов и пронаблюдал, как самка их кормит.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Чернобыльском заповеднике спасли бобра.

Мы также показывали фото барсуков, которые пережили зиму в зоне отчуждения.