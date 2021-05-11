В заповеднике люди не уничтожают цветы так, как в обычных лесах. Фото: Facebook/zapovidnyk2018

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в разгаре весна. Началось цветение многих растений, а птицы и животные выращивают появившееся после зимы потомство.

Фотографии майской зоны отчуждения опубликованы в Фейсбуке организации.

Во время ботанической экспедиции, которая проводилась на территории заповедника, ученые нашли очень редкие растения: прострел луговой (или прострел чернеющий, Pulsatilla pratensis) и сон-траву (или прострел раскрытый, Pulsatilla patens). Оба занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Республики Беларусь как неоцененные. Второе растение еще занесено в приложение к Бернской конвенции 1979 года в качестве вида, который подлежит особой охране. 

Эти красивые первоцветы встречаются в заповеднике в сосновых лесах и на опушках и цветут в конце апреля - начале мая.

Численность обоих видов уменьшается вследствие человеческой деятельности: распашки земель, выпаса скота, срывания на букеты и тому подобного. Сейчас благодаря природоохранным мероприятиям оба растения в заповеднике имеют стабильные локальные популяции.

Скриншот 1 из Фейсбука Чернобыльского заповедникаЦветы в зоне отчужденияВесна в заповеднике

Работая в заповедных лесах, ученые заповедника нередко видят разных животных. Особенно часты встречи с копытными: оленями, сернами, лосями. Сохатые менее пугливы и могут издалека спокойно наблюдать за действиями людей. А люди думают, что это они наблюдатели.

Скриншот 2 из Фейсбука Чернобыльского заповедникаЛоси заповедника

Весной, наряду с яблонями, вишнями, абрикосами и сливами цветут груши. Их цветки издают нежный приятный аромат. 

На территории заповедника расцвели дикие груши.

Скриншот 3 из Фейсбука Чернобыльского заповедникаЦветение груш

Сотрудники заповедника контролируют птиц на гнездах. Орнитолог, стараясь не попасться на глаза взрослого орлана, пытался увидеть, что происходит у него в гнезде. Потомство он так и не увидел, но услышал писк птенцов и пронаблюдал, как самка их кормит. 

Скриншот 4 из Фейсбука Чернобыльского заповедникаГнездо орла

Ранее "Страна" рассказывала, как в Чернобыльском заповеднике спасли бобра.

 Мы также показывали фото барсуков, которые пережили зиму в зоне отчуждения.

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