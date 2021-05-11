Посольство США в Киеве поздравило украинских и американских военных с окончанием учений в Черном море
В Черном море завершились совместные украинско-американские учения. Со стороны США в них принимал участие катер береговой охраны США "Гамильтон".
Об этом сообщается в Твиттере посольства США в Украине.
В первой половине дня 11 мая посольство опубликовало запись о том, что учения проводятся, а их цель - способствование укреплению партнерства, подтверждение безопасности и законности мер в Черном море, демонстрация преимущества на море в зоне ответственности Шестого флота США - Военно-морских сил Штатов в регионе Европа-Африка.
Вечером посольство поздравило участников учений с их окончанием.
"Поздравляем экипаж катера береговой охраны США "Гамильтон", ВМС Украины и Морскую охрану Украины с успешным завершением учений в Черном море! Ваша работа помогает обеспечить лучший уровень безопасности и успешного развития не только для Украины, но и для всего региона и мира", - говорится в записи микроблога.
Ранее "Страна" сообщала, что летом украинские военные поучаствуют в многонациональных учениях Defender Europe-2021 (Защитник Европы-2021).
Мы также писали, что осенью ВМС Украины и Румынии проведут на Дунае совместные учения Riverine-2021.