В Черном море завершились совместные украинско-американские учения. Со стороны США в них принимал участие катер береговой охраны США "Гамильтон".

Об этом сообщается в Твиттере посольства США в Украине.

В первой половине дня 11 мая посольство опубликовало запись о том, что учения проводятся, а их цель - способствование укреплению партнерства, подтверждение безопасности и законности мер в Черном море, демонстрация преимущества на море в зоне ответственности Шестого флота США - Военно-морских сил Штатов в регионе Европа-Африка.

Вечером посольство поздравило участников учений с их окончанием.

"Поздравляем экипаж катера береговой охраны США "Гамильтон", ВМС Украины и Морскую охрану Украины с успешным завершением учений в Черном море! Ваша работа помогает обеспечить лучший уровень безопасности и успешного развития не только для Украины, но и для всего региона и мира", - говорится в записи микроблога.

Ранее "Страна" сообщала, что летом украинские военные поучаствуют в многонациональных учениях Defender Europe-2021 (Защитник Европы-2021).

Мы также писали, что осенью ВМС Украины и Румынии проведут на Дунае совместные учения Riverine-2021.