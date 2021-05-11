Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла индийский штамм (B.1.617) коронавируса в перечень "опасных вариантов" инфекции, которые представляют угрозу на глобальном уровне.

Об этом в ходе брифинга заявила технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария ван Керхове.

По ее словам, отнесение индийского штамма к этому перечню вызвано информацией о том, что эта мутация коронавируса может распространяться быстрее аналогов, а также способна обходить некоторые виды защиты.

"Поэтому мы классифицируем это как вариант, вызывающий озабоченность на глобальном уровне. Даже несмотря на то, что некоторые предварительные исследования продемонстрировали повышенную трансмиссивность, нам нужно гораздо больше информации об этом варианте вируса. Поэтому нам нужно больше секвенирования, целевого секвенирования", - сказала эксперт.

Она добавила, что по результатам последних исследований, существующие на сегодняшний день вакцины являются эффективными против индийского штамма. Ван Керхове также сказала, что каждому жителю планеты, независимо от места проживания, необходимо продолжать придерживаться всех мер предосторожности и рекомендаций, чтобы не заболеть Covid-19.

Напомним, сегодня во время онлайн брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об угрозе индийского штамма коронавируса, который поражает не только легкие и печень, но и желудочно-кишечный тракт.

Ранее мы писали о том, как в Израиле индийский штамм коронавируса выявляли даже у привитых людей.