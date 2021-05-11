Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования", который позволяет начинать процедуру заочного осуждения без решения об объявлении человека в розыск через Интерпол.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. До этого, согласно законодательству Украины, чтобы начать специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, подозреваемого должны объявить в международный розыск.

"Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск отдельных лиц, мотивируя такие свои решения наличием признаков политического преследования. Суды в свою очередь связывают объявление в международный розыск с моментом выставления Интерполом "красной карточки" и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебном расследовании", - объяснили в пресс-службе.

Данный закон расширяет основания для начала специального досудебного расследования. Кроме объявления в международный розыск, основанием для начала расследования может стать безосновательный отказ подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и нахождение на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины. В таком случае следственный судья сможет заочно арестовать подозреваемого.

"Документ также определяет перечень статей УК Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии (in absentia). Исключением являются несовершеннолетние, скрывающиеся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора или объявленные в международный розыск", - сказано в сообщении.

Помимо этого, закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генерального прокурора данных о подозреваемых, в отношении которых ведется специальное досудебное расследование, не позднее чем через 24 часа после получения соответствующего постановления суда.

В случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, законопроект о заочном осуждении Верховная Рада приняла 17 февраля в первом чтении, а 27 апреля во втором.

"Страна" подробно разбиралась, что означает этот законопроект.