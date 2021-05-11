Еще двоим участникам погрома здания Офиса президента во время акции в поддержку радикала Сергея Стерненко смягчили меру пресечения.

Об этом во вторник, 11 мая, сообщил организатор этого мероприятия Сергей Филимонов в своем Facebook.

"Давиду Гаджимурадову и Артему Лисовцу изменили меры на ночной домашний. Репрессивные решения Печерского суда разваливаются в апелляции", - заявил он.

Напомним, Давид Гаджимурадов - один из погромщиков, которого подозревают в поджоге таблички на фасаде здания Офиса президента. В конце марта ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

28 апреля Апелляционный суд смягчил меру пресечения самому Филимонову, известному как "Сын Перуна". Ему также назначили ночной домашний арест вместо круглосуточного. Филимонов себя виновным в погроме Офиса президента не считает.

Ранее отменили меру пресечения для участника в погроме Офиса президента Романа Ратушного, которого суд отправил под домашний арест 29 марта. При чем нардеп Ярослав Юрчишин хотел и его взять на поруки, но суд ему отказал.

"Страна" подробно разбилась, почему суд начал отпускать сторонников радикала Сергея Стерненко, которые 20 марта громили Банковую.