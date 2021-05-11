В российском Министерстве здравоохранения привели данные о жертвах стрельбы в Казанской школе №175 11 мая, попавших на больничные койки с ранениями. В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана госпитализированы 18 учеников, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Как пишет "Интерфакс", об этом сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко после заседания оперативного штаба в Казани.

"В детской больнице находятся 18 пациентов, шесть детей в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания", - сказал Мурашко.

Где в дальнейшем пострадавшие дети будут проходить лечение, врачи решат в зависимости от их состояния, добавил министр.

"Решение по транспортировке (в федеральные клиники - Ред.) будет приниматься в зависимости от стабильности пациентов", - уточнил Мурашко.

Как писала "Страна", во вторник в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. Его задержали, и правоохранителям он заявил, что является богом.

В результате погибли девять человек, в их числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Мы публиковали список убитых нападавшим Галявиевым.