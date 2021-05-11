Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов отказался отвечать на вопрос журналиста о том, планируют ли правоохранители вручать подозрения представителям прошлой власти, при которых нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук якобы получил право на пользование месторождением газа "Глубокое" в Крыму.

"Это очень тяжелый вопрос, на который мы дадим ответ чуть позже", - сказал Баканов в ходе брифинга, посвященного подписанию подозрений народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Отметим, что один из эпизодов, по которым Медведчуку подписали подозрение, касается месторождения "Глубокое" в Черном море с ресурсами на 38 млрд гривен. Генпрокурор Ирина Венедиктова в ходе брифинга заявила, что в 2012 году компания "Новые проекты", которую ведомство связывает с нардепом, получила разрешение не пользование месторождением. А в марте 2015 года, при власти тогдашнего президента Петра Порошенко, Медведчук якобы передал "властям" Крыма "всю материальную и документальную базу месторождения".

Напомним, сегодня сотрудники СБУ проводят обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

В свою очередь нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сообщил "Стране", что обыски проводятся и в офисе политической силы в Киеве.