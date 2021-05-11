В Киеве 11 мая глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирин Венедиктова провели совместный брифинг. Руководитель Службы безопасности рассказал журналистам, где сейчас находятся народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак, которым было выписано подозрение в государственной измене.

Брифинг транслировался в Ютуб-канале Офиса генпрокурора.

Журналисты поинтересовались, где пребывают политики. Глава СБУ Баканов сообщил, что нардеп Тарас Козак находится в России и не собирается оттуда возвращаться. Народный же депутат Виктор Медведчук сейчас в Украине. По данным Баканова, он въехал в страну 8 мая и больше не покидал ее.

Ранее "Страна" приводила заявление однопартийца Медведчука Рената Кузьмина о том, что депутат находится в Украине, а подозрение в госизмене ему пока не вручали.

Также мы рассказывали об обысках в доме Медведчука, которые проводит СБУ. В "Оппоплатформе" назвали действия властей по отношению к двум нардепам местью за 9 Мая и расправой. Но заверили, что несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, партия продолжает активную политическую деятельность.