15 мая отмечают Международный день семьи. Эту дату учредила ООН, чтобы напомнить о существующих проблемах семей и института брака в целом.
Обычно в эту дату проводят тематические дискуссии, конференции, фестивали. Каждый год в ООН выбираю тему. В этом году она звучит так "Семьи и новые технологии".
Собрали открытки, картинки и поздравления, которые можно отправить родным или знакомым в День семьи.
Нежность, любовь и верность - вот залог кепкой семьи. Желаю, чтобы дома всегда был тепло и уютно.
Улыбнитесь друг другу,
Обнимите покрепче.
Ведь семья - это тыл,
С ней идти в жизни легче.
Желаю семейного счастья, уюта, взаимопонимания и радости. С Днем семьи!
Семья - самое теплое место на Земле. Пусть она всегда дает силы, даже если родные далеко.
Желаю счастья и здоровья.
Уюта в доме, доброты.
Пускай огретые любовью, в душе твоей цветут цветы.
С Днем семьи!
С Днем семьи я тебя поздравляю.
Больше радости за близких желаю.
Личных поводов тоже пусть будет много,
Чтобы вместе идти по дороге.
Даже, если тебе станет трудно, ты всегда сможешь обратиться к семье. Это источник силы и поддержки. Пусть все будет хорошо.