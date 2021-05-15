Сегодня отмечают День семьи. Фото: GoodFon
Сегодня отмечают День семьи. Фото: GoodFon

15 мая отмечают Международный день семьи. Эту дату учредила ООН, чтобы напомнить о существующих проблемах семей и института брака в целом.

Обычно в эту дату проводят тематические дискуссии, конференции, фестивали. Каждый год в ООН выбираю тему. В этом году она звучит так "Семьи и новые технологии".

Собрали открытки, картинки и поздравления, которые можно отправить родным или знакомым в День семьи.

С Днем семьи открытка

Нежность, любовь и верность - вот залог кепкой семьи. Желаю, чтобы дома всегда был тепло и уютно.

День семьи

Улыбнитесь друг другу,

Обнимите покрепче.

Ведь семья - это тыл,

С ней идти в жизни легче.

День семьи картинка

Желаю семейного счастья, уюта, взаимопонимания и радости. С Днем семьи!

С днем семьи гиф

Семья - самое теплое место на Земле. Пусть она всегда дает силы, даже если родные далеко.

С Днем семьи

Желаю счастья и здоровья.

Уюта в доме, доброты.

Пускай огретые любовью, в душе твоей цветут цветы.

С Днем семьи!

С Днем семьи

С Днем семьи я тебя поздравляю.

Больше радости за близких желаю.

Личных поводов тоже пусть будет много, 

Чтобы вместе идти по дороге.

День семьи скачать открытки

Даже, если тебе станет трудно, ты всегда сможешь обратиться к семье. Это источник силы и поддержки. Пусть все будет хорошо.

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