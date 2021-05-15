15 мая отмечают Международный день семьи. Эту дату учредила ООН, чтобы напомнить о существующих проблемах семей и института брака в целом.

Обычно в эту дату проводят тематические дискуссии, конференции, фестивали. Каждый год в ООН выбираю тему. В этом году она звучит так "Семьи и новые технологии".

Собрали открытки, картинки и поздравления, которые можно отправить родным или знакомым в День семьи.

Нежность, любовь и верность - вот залог кепкой семьи. Желаю, чтобы дома всегда был тепло и уютно.

Улыбнитесь друг другу,

Обнимите покрепче.

Ведь семья - это тыл,

С ней идти в жизни легче.

Желаю семейного счастья, уюта, взаимопонимания и радости. С Днем семьи!

Семья - самое теплое место на Земле. Пусть она всегда дает силы, даже если родные далеко.

Желаю счастья и здоровья.

Уюта в доме, доброты.

Пускай огретые любовью, в душе твоей цветут цветы.

С Днем семьи!

С Днем семьи я тебя поздравляю.

Больше радости за близких желаю.

Личных поводов тоже пусть будет много,

Чтобы вместе идти по дороге.

Даже, если тебе станет трудно, ты всегда сможешь обратиться к семье. Это источник силы и поддержки. Пусть все будет хорошо.