В Киеве прошел совместный брифинг главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Руководители ведомств ответили на вопрос "Страны" касательно того, что сейчас происходит с народными депутатами от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, которым 11 мая было выписано подозрение в государственной измене.

Подозрение Медведчуку пока лично не вручено. Об этом Баканов и Венедиктова сказали в ответ на вопрос журналиста "Страны".

По словам главы СБУ, подозрение было направлено Медведчуку домой и в парламент. Где сейчас находится народный депутат, СБУ и Офис генпрокурора не знают.

Ранее "Страна" приводила заявление однопартийца Медведчука Рената Кузьмина о том, что Медведчук находится в Украине, а подозрение в госизмене ему правоохранители пока не вручали.

Также мы рассказывали об обысках в доме Медведчука, которые проводит СБУ. В "Оппоплатформе" назвали действия властей по отношению к двум нардепам местью и расправой. Но заверили, что несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, партия продолжает активную политическую деятельность.