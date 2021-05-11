По версии следствия, для разработки газового месторождения "Глубокое" в аннексированном Крыму народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук запросил у официальных органов России пересмотр границ военного полигона поблизости.

Об этом в ходе брифинга во вторник, 11 мая, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, единственное, что на сегодняшний момент остановило фактическую незаконную добычу ресурсов в Крыму, это то, что территория месторождения частично пересекается с границей военного полигона РФ в Крыму.

Также в ходе брифинга была продемонстрирована аудиозапись разговора Медведчука с тогдашним заместителем председателя правительства РФ. Однако ни Венедиктова, ни участвующий в мероприятии глава СБУ Иван Баканов, не назвали имени российского чиновника, Дмитрия Козака, который на данный момент занимает должность заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации, а также главный переговорщик от Кремля по Донбассу.

В то же время Баканов заявил, что "идентичность голосов" на продемонстрированной аудиозаписи "подтверждена следствием".

Второй эпизод, по которому Венедиктова подписала Медведчуку подозрение, касается якобы передачи нардепом в РФ данных о местонахождении секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины. По данным следствия, это произошло в августе 2020 года.

"Такой вот подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно им предназначался этот подарок. Что это такое, если не урон обороноспособности нашей страны", - сказала Венедиктова.

Третий эпизод, который вменяют Медведчуку и Козаку - создание организации "Проминь".

Речь идет о структуре, помогающей украинцам, которые едут работать и учиться в РФ. Налаживать обмен человеческими ресурсами между странами. "Но настоящая цель - создание инфраструктуры влияния в пользу РФ за счет трудовых мигрантов, которые едут из Украины в РФ", - считают в СБУ.

Через механизм "Проминя" россияне якобы собирают личные данные украинцев, чтобы вербовать их, влиять на внутреннюю политику страны. По мнению следствия, это "однозначно антиукраинская деятельность".

Напомним, сегодня сотрудники СБУ проводят обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

В свою очередь нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сообщил "Стране", что обыски проводятся и в офисе политической силы в Киеве.