Коронавирус может поражать желудочно-кишечный тракт. Фото: pixabay.com

Во Львове медики выявили новый симптом коронавируса. Он связан с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.

Об этом заявила врач областной инфекционной больницы Людмила Гринив.

"Пребывание в стационаре длится до двух недель, клиника заболевания остается неизменной, однако нами были зафиксированы дополнительные симптомы, один из которых – нарушение в работе желудочно-кишечного тракта у некоторых пациентов", - рассказала Людмила Гринив во время брифинга по теме эпидемической ситуации в Львовской области. 

По словам  врача-инфекциониста, количество поступления пациентов в больницу снижается, однако состояние госпитализированных не улучшается.

На данный момент количество зараженных Covid-19 во Львовской области составляет 17 542 человека, среди них новых случаев коронавируса – 730.

Напомним, сегодня во время онлайн брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об угрозе индийского штамма коронавируса, который поражает не только легкие и печень, но и желудочно-кишечный тракт

Также в Минздраве не исключают и четвертую волну коронавируса, которая может захлестнуть Украину.

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