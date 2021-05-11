Во Львове медики выявили новый симптом коронавируса. Он связан с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта.

Об этом заявила врач областной инфекционной больницы Людмила Гринив.

"Пребывание в стационаре длится до двух недель, клиника заболевания остается неизменной, однако нами были зафиксированы дополнительные симптомы, один из которых – нарушение в работе желудочно-кишечного тракта у некоторых пациентов", - рассказала Людмила Гринив во время брифинга по теме эпидемической ситуации в Львовской области.

По словам врача-инфекциониста, количество поступления пациентов в больницу снижается, однако состояние госпитализированных не улучшается.

На данный момент количество зараженных Covid-19 во Львовской области составляет 17 542 человека, среди них новых случаев коронавируса – 730.

Напомним, сегодня во время онлайн брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об угрозе индийского штамма коронавируса, который поражает не только легкие и печень, но и желудочно-кишечный тракт.

Также в Минздраве не исключают и четвертую волну коронавируса, которая может захлестнуть Украину.