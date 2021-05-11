Медведчуку подозрение не вручили. Он находится в Украине - Ренат Кузьмин

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" подтвердил информацию "Страны" о том, что нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук находится в Украине. Подозрение ему правоохранители пока не вручали.

Об этом Кузьмин сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня Генпрокуратура, как обычно с грубыми нарушением закона, с привлечением спецназа СБУ пыталась вручить сфабрикованное подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ Медведчуку. Подозрение, конечно же не вручили (...) Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", - заявил нардеп.

По словам Кузьмина, ситуация вокруг подписания подозрения Медведчуку по делу о госизмене "не имеет ничего общего с законностью и правосудием".

"Это циничная политическая расправа, за которую власть обязательно ответит пред законом и украинским народом (...) Медведчук - единственный политик, который борется с внешним управлением Украиной и призывает власти к нормализации отношений с Россией, к миру на Донбассе и немедленном обмене задержанными. Он требует от власти прекратить тарифный геноцид и насильственную украинизацию. Он смог договориться с Россией о снижении цены на газ и о поставках в Украину вакцины от коронавируса. Фактически он выполняет за Президента Зеленского его президентскую работу. И именно за это Зеленский руками генпрокурора расправляется со своим главным политическим конкурентом" - добавил депутат от ОПЗЖ.

Напомним, сегодня сотрудники СБУ проводят обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

В свою очередь нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сообщил "Стране", что обыски проводятся и в офисе политической силы в Киеве.