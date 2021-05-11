В среду, 12 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Черниговскую область с рабочей поездкой. В этом регионе под его председательством состоится выездное заседание Кабинета министров Украины.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Как рассказали в пресс-службе Кабмина, во время рабочей поездки на Черниговщину глава правительства ознакомится с работой черниговского автозавода и посетит несколько медицинских учреждений в административном центре области.

Заседание правительства начнется в 14:00.

А через час, в 15:00, пройдет пресс-брифинг Шмыгаля по результатам рабочей поездки в Черниговскую область.

Как писала "Страна", предыдущее заседание правительства прошло 28 апреля.

На нем Кабмин принял решение начиная с мая обязать получателей субсидий подать новые заявки на их получение. Также правительство ввело ряд изменений, согласно которым субсидии не будут получать те, кто купил новый автомобиль или имеет на депозитном счете в банке больше 100 000 гривен.

В тот же день Кабмин уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.