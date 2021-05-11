Местью и расправой назвали в ОПЗЖ обыски у председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, а также выдвижение им подозрений и очередной обыск в офисе политсилы. Об этом идет речь в заявлении ОПЗЖ, опубликованном на сайте партии.

В сообщении говорится, что "несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность".

В политсиле заявляют, что 9 мая "Оппозиционная платформа - За жизнь" провела массовые акции по всей Украине, в которых активно участвовал и Виктор Медведчук. Таким образом он продемонстрировал намерение отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев.

"Власть убедилась, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет отстаивать эту идею так же принципиально и последовательно, как требовала снижения космических тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прекращения тарифного геноцида; реального противодействия пандемии коронавируса, механизм борьбы с которой предложил Виктор Медведчук; установления мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

9 мая власть убедилась, что идеи "Оппозиционной платформы – За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине", - говорится в сообщении политсилы.

В ОПЗЖ считают, что ответом на такие действия со стороны власти стали политические репрессии против Виктора Медведчука.

"Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила о выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти. В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к Украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", - говорится в заявлении партии.

Напомним, ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука проходят обыски. По данным нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, обыски идут по делу о добыче газа в Крыму. Исходя из этого можно предположить, что именно поэтому Венедиктова пишет о подозрении в "разграблении ресурсов Украины в Крыму".

19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний. 20 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны.

Ранее мы писали, что Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры АР Крым арестовал украинское судно Медведчука, которое, по версии следствия, нарушило порядок въезда/выезда на аннексированный полуостров.