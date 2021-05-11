Вопреки появившейся информации о том, что сотрудников Службы безопасности Украины не пускают в дом народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, они туда зашли и проводят обыск.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

У входа во двор Медведчука дежурит несколько спецназовцев СБУ. Также к дому Медведчука приехал депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Пока комментарии на месте проведения следственных действий никто от СБУ не дает. Под домом собралось большое количество журналистов.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука также проходят обыски. По данным нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, обыски идут по делу о добыче газа в Крыму.

После этого генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

В свою очередь нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сообщил "Стране", что обыски проводятся и в офисе политической силы в Киеве.