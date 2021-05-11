Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал "Стране", что не видит целесообразности после массового убийства в Казани предпринимать особые меры безопасности в украинских школах.

"По ужасной трагедии в Казани могу сказать: что в голове у того или иного человека, науке неизвестно. Почему люди сходят с ума – на это наука до сих пор не дает ответа.

Мы пока не видим необходимости и целесообразности в каждой школе выставлять вооруженную охрану – это тоже не гарантия безопасности и защиты. Маньяк или группа маньяков исподтишка точно так же смогут убить охранника школы.

Вопрос в ответственности общества. Если кто-то почувствовал, что рядом с ним человек "слетает с катушек", нужно сообщать в полицию о том, что он может быть опасен. Но часто такого рода люди скрытны. И никто не может представить, что человек, который еще неделю назад был мирным и тихим, может взять ружье и расстрелять учащихся в школе", – сообщил "Стране" Антон Геращенко.

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани возомнивший себя Богом 19-летний Ильназ Галявиев, устроил стрельбу. В результате погибли десять человек, среди них и молодая учительница английского языка, которая прикрывала собой ученика.

Также "Страна" сообщала, что за пару недель до трагедии Галявиев получи разрешение на оружие.