Ключевое отличие ситуации с подозрением нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку от всех прочих уголовных дел, которые в последние годы возбуждались против украинских политиков: сейчас это не попытка "припугнуть" или отвлечь от чего-то внимание.

Задача стоит – отправить Медведчука в тюрьму. Причем не по приговору суда (который еще непонятно когда будет и вообще непонятно есть ли какая-то доказательная база), а в порядке избрания меры пресечения. То есть прямо сейчас.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны".

По данным "Страны", Медведчук находится в Украине. А потому перспектива его взятия под стражу вполне реальна.

Медведчук – один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии. Поэтому, естественно, все происходящее выглядит (да и по сути является) политическим преследованием.

Почему на этот шаг пошли власти?

Насколько можно судить есть два комплекса причин – внутренние и внешние.

Внутриполитические причины – ОПЗЖ была единственной крупной партией, чей "центр управления полетом" располагался не на Банковой и не в американском посольстве. Поэтому власти пытаются показать, что такие партии существовать в Украине не могут. А любая оппозиция должна быть акцептирована либо на улице Банковой, либо на улице Танковой (где находится посольство США). А еще лучше – по обоим адресам сразу.

Внешнеполитические причины – игра Офиса президента с американцами, которые выставляют украинским властям длинный перечень требований по внутренней политике (суды, НАК, НБУ и прочее). Эти требования Банковая выполнять не хочет, а потому и изображает из себя перед Вашингтоном особо лютых "сукиных сынов". Мол, смотрите – "мы тут кума Путина Медведчука в тюрьму отправляем, а вы нам про какого-то Коболева вопросы задаете".

Еще одна возможная причина желания посадить Медведчука – попытка получить инструмент шантажа Кремля либо спровоцировать Путина на какие-то резкие действия (чтоб можно, опять же, было бы их потом использовать для игры с американцами).

Очевидным же последствием объявления подозрений Медведчуку будет усиление атмосферы правового беспредела в Украине, когда любого политика власти могут отправить за решетку ещё до приговора суда при молчаливом согласии "западных партнеров".

Напомним, ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука проходят обыски. По данным нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, обыски идут по делу о добыче газа в Крыму. Обыски также проходят и в киевском офисе ОПЗЖ.

После этого генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний. 20 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны.