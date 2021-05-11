В среду, 12 мая, в Украине снова не обойдется без осадков, а пришедший с северо-востока циклон придаст прохлады левобережной части страны. Также в левобережных регионах, на юге и в Черновицкой области возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории - без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +4-10 градусов. А в дневные часы воздух прогреется до +​​13-19. На западе страны до +19-25 градусов.

Также синоптики предупреждают о том, что 12 мая в южных, большинстве восточных, западных регионов, а также в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 12 мая ожидается переменно облачная погода , без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью +8-10 градусова, днем ​​+14-16.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики пообещали украинцам стазу после майских праздников летние +24 градуса.

Также мы сообщали, что на Украину надвигаются атмосферные фронты, которые принесут дожди и похолодание в среду.