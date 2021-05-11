Завтра циклон задержит прохладу над левобережной Украиной, а на западе до +25. Карта погоды по областям
В среду, 12 мая, в Украине снова не обойдется без осадков, а пришедший с северо-востока циклон придаст прохлады левобережной части страны. Также в левобережных регионах, на юге и в Черновицкой области возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории - без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +4-10 градусов. А в дневные часы воздух прогреется до +13-19. На западе страны до +19-25 градусов.
Также синоптики предупреждают о том, что 12 мая в южных, большинстве восточных, западных регионов, а также в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве 12 мая ожидается переменно облачная погода , без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с.
Температура ночью +8-10 градусова, днем +14-16.
Ранее "Страна" писала о том, что синоптики пообещали украинцам стазу после майских праздников летние +24 градуса.
Также мы сообщали, что на Украину надвигаются атмосферные фронты, которые принесут дожди и похолодание в среду.