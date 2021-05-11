В ходе выполнения работ в рамках правительственной программы "Большое строительство" за 11 месяцев 2020 года правоохранители выявили более 400 уголовных правонарушений из 866 расследуемых производств.

Об этом во вторник, 11 мая, со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора сообщает "Экономическая правда".

За 11 месяцев, по состоянию на 1 декабря прошлого года, была начато 57 уголовных производств, 40 из них направлены в суд.

Всего за охваченный период правоохранители обнаружили 429 уголовных правонарушений, в частности, во время проведения закупок, определения стоимости работ и материалов, исполнения и приема работ.

Из них:

по фактам мошенничества - 7;

присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением - 280;

легализации имущества, полученного преступным путем - 4;

нецелевого использования бюджетных средств - 1.

Также правоохранители выявили 26 уголовных преступлений:

по фактам злоупотребления властью или служебным положением,

6 - злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права;

81 - служебной халатности и служебного подлога;

1 - взяточничества;

еще 21 по другим статьям.

По результатам расследования, в 86 уголовных производствах обвинительные акты направлены в суд, в остальных - досудебное расследование продолжалось. На сегодняшний день сообщено о подозрении 108 лицам.

Также в Офисе генпрокурора добавили, что в течение 11 месяцев прошлого года было предъявлено 29 исков на более миллиарда гривен, удовлетворено восемь исков на 222 млн. грн, остальные находились на судебном разбирательстве.

Напомним, в ноябре 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова направила письмо руководителям областных прокуратур с заданием изучить законность использования бюджетных средств, предусмотренных для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в рамках "Большой стройки".

Также мы рассказывали, что построят в рамках этой правительственной программы.