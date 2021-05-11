Одной из десяти погибших во время стрельбы в казанской школе стала молодая учительница английского Эльвира Игнатьева, которая одерживала победы в конкурсах для преподавателей. Она была убита во время попытки спасти учеников.

Об этом сообщает ФАН.

Ей было 27 лет, в 2018 году Игнатьева получила грант за победу в конкурсе "Наш новый учитель", три года назад участвовала в зональном этапе конкурса "Учитель года".

Как сообщает пресс-служба полиции Казани в своем инстаграм-аккаунте, девушку застрелили в коридоре, куда она вышла для того, чтобы убедиться в том, можно ли выводить учеников.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах и очевидцев трагедии, Эльвира Игнатьева пыталась спасти учеников и получила смертельное ранение.

"Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным", - сообщил источник.

При жизни Эльвира Игнатьева постила жизнерадостные фотографии в инстаграм, на большинстве из них она улыбается. Некоторые из кадров она подписывала позитивными лозунгами, например: "Просто ешьте, живите и любите. Затем с утра повторяйте каждый день ".

Последняя публикация в ее аккаунте была пять дней назад, на фото учительница стоит в парке, кадр она подписала так: "Ты удивишься, как легко вставать с постели, когда ты счастлив". В комментариях подписчики пишут о своих соболезнованиях.

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее сам закончил это учебное заведение, устроил стрельбу. Перед трагедией он сообщил в своем Telegram-канале, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться.

Также "Страна" сообщала, что во время допроса Галявиев заявил, что считает себя Богом. При этом за две недели до события он получил разрешение на оружие.