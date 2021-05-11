Задержанный за стрельбу в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев родился в день терактов 11 сентября 2001 года, произошедших в США.

Об этом сообщает телеграм-канал издания Russia Today.

При этом ранее журналисты располагали информацией, согласно которой подозреваемый в стрельбе родился 9 ноября, однако позже выяснилось, что эти данные неверны.

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани 19-летний парень устроил стрельбу, позже в заведении произошел взрыв. В результате погибли 10 человек.

Стрелявшим оказался Ильназ Галявиев, который ранее сам в ней учился. При этом отношения с учениками и учителями у него были плохие. За пару недель до трагедии он получил разрешение на оружие. Перед тем как устроить стрельбу он сообщил в своей соцсети о том, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться. Во время допроса Галявиев заявил, что считает себя Богом.

Также мы публиковали список и фото погибших во время стрельбы в казанской школе.

Ранее "Страна" подробно разбирала подробности сегодняшнего теракта и рассказывала, какие подобные инциденты со стрельбой в школах происходили в разных странах мира.