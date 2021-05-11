Прямо сейчас в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", расположенном по улице Большая Васильковская в Киеве, проходят обыски.

Об этом "Стране" сообщил народный депутат от "Оппоплатформы" Илья Кива.

"Только что приехали с обыском по месту рабочего кабинета. Что они пытаются там найти - я не знаю. Это часть элемента давления на Виктора Медведчука", - сообщил Кива.

По его словам, в политсиле понимали, что рано или поздно к ним придут с обысками, а инсайдеры предупреждали, что правоохранители нагрянут после майских праздников.

"Поэтому все члены ОПЗЖ были к этой истории готовы. Каждый из нас отдает отчет, что власть продолжит свой правовой беспредел и предпримет попытку исключения из политического поля ключевого игрока оппозиции - Виктора Медведчука. По нашей инсайдерской информации, это и должно было произойти после майских праздников", - заявил Кива.

Также Кива предполагает, что именно он может стать следующим.

"Предъявлять нечего, но ожидать от власти законных действий и логики - точно не стоит. Я прекрасно понимаю, что могу стать следующим. Поэтому шерстяные носки, зубную щетку и зубную пасту я вожу с собой. Чтобы в тюрьме ноги были в тепле, и зубы чистые. Это ж самое главное".

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука также проходят обыски. По данным нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, обыски идут по делу о добыче газа в Крыму.

После этого генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний. 20 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны.