В среду, 11 мая, шестой апелляционный административный суд в Киеве признал незаконным постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отмене очередных местных выборов на части территориях Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года.

Об сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - за жизнь" во вторник, 11 мая.

"Шестой апелляционный административный суд в Киеве признал незаконным Постановление Центральной избирательной комиссии №161 от 8 августа 2020 г., которым были отменены местные выборы в 18 ОТГ Донбасса", - говорится в сообщении.

В ОПЗЖ напомнили, что согласно Кодексу административного судопроизводства, решение вступает в силу с момента его оглашения и может быть обжаловано в Верховном Суде.

Также политсила опубликовала заявление, в котором требует безотлагательного проведения выборов в 18 громадах на востоке Украины.

"Суд открыл дорогу к восстановлению демократии и прав украинских граждан. В прошлом году ЦИК не дал полумиллиону украинцев в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей выбрать своих представителей в органы местного самоуправления. По иску нашего однопартийца Апелляционный суд признал это решение незаконным. Такой вердикт можно только приветствовать.

ОП-ЗЖ неоднократно заявляла, что отмена выборов в 18 мирных ОТГ на Донбассе является несправедливой и полностью противоречит Конституции. Лишение граждан права голоса было необоснованным и политически мотивированным. Партия власти просто боялась проиграть на этих выборах оппозиции.

Теперь мы рассчитываем, что власть прекратит прятаться за разными отговорками. Необходимо срочно организовать избирательный процесс и провести голосование в ближайшее время. В демократическом государстве ограничения избирательных прав граждан недопустимы.

Проведение полноценных местных выборов на Донбассе станет тестом для украинской власти. Это покажет истинное отношение Зе-команды к народовластию и правам граждан. Если власть вновь будет искать причины, чтобы перенести выборы, значит Конституция, демократия и народовластие для нее - пустой звук", - говорится в заявлении.

Напомним, 8 августа прошлого года в ходе заседания ЦИК приняла соответствующее постановление. Без права голоса остались полмиллиона избирателей в десяти объединенных территориальных громадах Донецкой и восьми ОТГ Луганской области.

В Донецкой области речь идет о Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ. В Луганской области это коснулось жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской громад.

После этого в "Оппозиционной платформе - За жизнь" объявили о намерении оспорить решение в суде, а также - помочь жителям Донбасса подать иски в ЕСПЧ против решения ЦИК об отмене местных выборов. С иском в суд в августе 2020 года обратился член партии Евгений Байрамов.