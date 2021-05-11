После скандала с выступлением на секс-позитивной вечеринке в ночном клубе Москвы жены экс-нардепа Сергея Лещенко Насти Топольской (DJ Nastia), радикал Сергей Стерненко попытался раздуть следующий пожар, но потерпел неудачу.

Он сообщил в соцсети о том, что накануне в Сочи прошел концерт звезды украинского шоу-бизнеса Андрея Данилко, воплотившего легендарный образ проводницы Верки Сердючки.

"Не только жена Лещенко любит развлекать оккупантов. Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, паясничал вчера в Сочи. Сам Данилко это не афиширует, но его спалили фанаты", - написал Стерненко и опубликовал якобы фото с этого концерта.

У Данилко оперативно отреагировали на появившуюся информацию и назвали ее фейковой, а Стерненко призвали проверять информацию перед публикацией.

"Будьте внимательны и осторожны! Фейк! @s_sternenko, пожалуйста, проверяйте информацию", - говорится в сообщении на странице Verka Serduchka.ART.

Отметим, что со страницы Стерненко опубликованное им "разоблачение" уже исчезло.

Напомним, именно Стерненко, известный убийством человека и сроком за пытки и похищение, обратил внимание на анонс мероприятия с участием диджея Насти.

Также мы сообщали, что продюсер Сердючки рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у Андрея Данилко.