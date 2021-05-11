Среди погибших во время стрельбы в казанской школе №175, погибли дети и две учительницы, одной из них было всего 26 лет. На данный момент известны имена восьми жертв, личности еще двоих не установлены.

Об этом сообщает Telegram-каналы Mash и "ТАТМЕДИА".

Учительница английского языка, которая была убита во время стрельбы, Эльвира Игнатьева, 26 лет.

Учительница начальных классов Венера Айзатова, 55 лет.

Среди остальных погибших:

Амир Ш., 14 лет

Амир В., 15 лет

Алиса Г., 15 лет

Зульфия Г., 15 лет

Дамир Г., возраст не установлен

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани 19-летний парень устроил стрельбу, позже в заведении произошел взрыв. В результате погибли 10 человек.

Стрелявшим оказался Ильназ Галявиев, который ранее сам в ней учился. При этом отношения с учениками и учителями у него были плохие. За пару недель до трагедии он получил разрешение на оружие. Перед тем как устроить стрельбу он сообщил в своей соцсети о том, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться.

Также "Страна" сообщала, что во время допроса Галявиев заявил, что считает себя Богом.