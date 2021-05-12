11 мая в столице Татарстана, Казани, случилось жестокое преступление.

Выпускник школы №175 Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и Hatsan Escort и полной патронов сумкой. Оружие он купил за пару недель преступления, получил на него официально разрешение.

Беспрепятственно он зашел в школу. Ходил по этажам. Открыл двери в 8 "А" класс, где в это время шел урок.

Преступник убил семь человек и ранил около двадцати. Раненые - в основном это дети - находятся в тяжелом или среднетяжелом состоянии.

Казанский стрелок сдался сам. По данным СМИ, он вышел к полиции с поднятыми вверх руками.

Накануне он создал в аккаунт в телеграме, где называл себя Богом. В этой же бредовой риторике вперемешку с нецензурными словами он продолжил высказываться на допросе. Впрочем, не исключено, что это игра на публику.

Дело будет вести главное управление Следственного комитета. Владимир Путин поручил срочно внести поправки в законодательство, которые бы касались сокращение доступа населения к оружию.

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Ильназу Галявиеву грозит пожизненное.

"Страна" вела хронику событий из Казани. Ниже мы подготовили реконструкцию событий. Также рассказываем о личности стрелка, которого уже записали в последователи движения "Колумбайн".

Казанский стрелок Ильназ Галявиев. Что о нем известно?

Ильназ Галявиев родился 9 ноября 2001 года. Окончил школу №175 города Казани. Поступил в местный колледж ТИСБИ, где осваивал профессию айтишника. Учился на момент убийства уже на четвертом курсе.

Опрошенные журналистами знакомые и педагоги казанского стрелка характеризовали его положительно. Мол, был тихим и спокойным парнем. Правда, по словам одногруппницы, он имел зуб на своих школьных учителей.

Недавно его жизнь пошла под откос. В апреле по причине неуспеваемости он был отчислен из колледжа. Ильназ не явился на очередные экзамены и попал под исключение. Также Галявиев не пришел на защиту практики.

О его родителях информации немного. Свою маму Ильназ Галявиев называет "биологической", а отчима вообще не признает.

В последнее время он жил один в квартире в одном из районов Казани. По некоторым данным, он разругался с родителями и переехал туда. Это жилье впоследствии силовики взяли штурмом и провели там обыск.

Вероятно, у Галявиева есть серьезные проблемы с психическим здоровьем. Такой вывод можно сделать после прочтения записей в его телегам-канале под названием "Бог" и из кадров допроса.

"Я как Бог хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно все, что я захочу. Я чтобы, чтобы каждый из вас убил более 10 и сам выпялился. В мире не должно оставаться живности, это ошибка вселенной", - гласит его пост от 6 мая.

Во втором сообщении он добавил: "Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас".

В день убийства он опубликовал свое фото, которое подписал так: "Сегодня убью огромное число биомусора и сам застрелюсь".

После задержания в ходе общения со следователем преступник через слово ругается матом. Говорит, что он родился Богом. Осознал это он якобы два месяца назад. Говорит, что всех ненавидит. Выглядит при этом абсолютно неадекватно.

"Я родился Богом бл@ть. Просто осознал я это не сразу бл@ть - месяца два назад я это осознал. Летом во мне начал пробуждаться мостр. Я всех нах@й бл@ть начал ненавидеть. Я всегда нах@й всех ненавидел. [Далее обращается к следователю] Не смей нах@уй психологические эксрасенсорные х@йни. Я не долбо@б. Я не эти ебл@ны, которым вы приписываете вот это - свое субъективное мнение", - говорит казанский стрелок.

На вопрос следователя, сказал ли ему кто-то, что он стал Богом, он ответил: "Нет, никто не говорил бл@ть. Я сам осознал нах@й. Я впервые это сказал своей маме бл@ть. У меня мамы нет. Иногда я ее просто вызываю. Она мне не мать бл@ть. У меня нет родителей. Я вас всех нах@уй ненавижу. Отчима нет. У меня нет матери, я от всех отказался. Я никогда их не называл ни мама, ни папа".

Где Ильназ Галявиев взял оружие и как готовился к убийству

К преступлению Ильназ Галявиев готовился основательно. 28 апреля он отправился в Йошкар-Олу.

Бродил по местному магазину около часа в поисках оружия. В итоге, по данным СМИ, выбрал охотничье ружье марки Hatsan Escort и очень много патронов для него. Покупку совершеннолетний гражданин официально зарегистрировал. То есть собрал все необходимые разрешения - в том числе и у психиатра.

Этот дробовик считается один из самых дешевых на рынке. Стоит от 30 до 40 тысяч рублей (около 500 долларов). Это большие деньги для простого студента. Откуда казанский стрелок взял такую сумму - неизвестно. Но, по данным местных СМИ, семья Ильназа была более-менее обеспеченной.

По некоторым данным, у Галявиева был взрослый пособник - 41-летний Рамиль Мухамедшин. Возможно, именно он помог финансово. Однако информация о его существовании и участии не подтверждена официально.

Возвращаясь к типу оружия убийства отменим, что именно такое оружие использовал керченский стрелок Владислав Росляков. Осенью 2018 года он убил 19 и ранил 50 человек, которые находились в местном политехническом колледже. Поэтому нельзя исключать, что марку оружия Галявиев подбирал в том числе по аналогии с керченским стрелком.

Открытым остается вопрос, откуда казанский преступник взял взрывное устройство: где-то купил, изготовил сам или ему кто-то помог. И была ли бомба вообще. Так или иначе, нечто буквально разнесло целый школьный коридор.

Ильназа Галявиева, как и Владислава Рослякова, СМИ записали в последователи движения "Колумбайн".

Речь идет о самой известной из подобных историй - стрельба в школе "Колумбайн" в американском штате Колорадо в 1999 году.

18-летние Эрик Харрис и Дилан Клиболд заложили в школе самодельные взрывные устройства, вооружились стрелковым оружием и убили 13 человек, еще 23 были ранены. Нападавшие стреляли в учеников возле школы, в библиотеке и в учебных аудиториях. В конечном итоге оба покончили с собой.

Задолго до трагедии Харрис писал на своем сайте в интернете о своей ненависти к обществу в целом и желании убить всех, кто его раздражает. Также известно, что Харрис жаловался психиатру на депрессию, чувство злости и суицидальные мысли.

Как происходило убийство в школе №175 Казани

Убийства в школе Казани начались около 9:34 часов утра. В Интернете публикуются кадры, как накануне по городу - детской площадке, пешеходной зоне - идет мужчина в черной одежде.

На правом плече у него висит дробовик. Мужчина машет прохожим рукой. Понимали ли они, что ружье настоящее, успели ли сообщить в полицию - неизвестно.

По некоторым данным, в целях экономии руководство учебного заведения отказать от услуг ЧОП (частной охранной организации, с которой все школы страны по закону должны заключать договор по обеспечению безопасности, - Ред.)

Ильназу Галявиеву никто не помешал зайти в его родную школу. Помещение - все классы и коридоры - он знал как свои пять пальцев.

Вахтер, которая сидела на первом этаже, спряталась под стол. Галявиев прошел на первый этаж и открыл беспорядочную стрельбу. Очевидцы сообщают, что услышали громкий хлопок - из окон повалил дым. Вероятно, тогда преступник задействовал бомбу. Руководство школы в чате начало писать учителям, чтобы те закрылись в классе с учениками.

Об обстановке внутри школы рассказала 15-летняя ученица. Ее класс спасла учительница, закрыв дверь в кабинет.

Девушка рассказала, что шла середина урока. Учительница забежала в класс и закрыла его. Затем директриса по громкой связи объявила о том, что нужно сидеть тихо. По свидетельствам очевидцев, первые сотрудники полиции появились у школы через 5-7 минут после начала стрельбы.

"У многих детей была истерика. Послышались 13-15 выстрелов. Говорят - не знаю, верно ли это, - что один класс взорвали. Потом, через минут 20 или меньше, к нам начали стучаться в кабинет. Оказалось, что это полиция. Нас вывели, отвели на улицу. Там было очень много людей, много пожарных машин и восемь или девять машин скорой помощи. Много людей пострадали, и школа была вся вдребезги", - рассказала журналистам ученица.

На шум вышла учительница начальных классов Венера Айзатова - у нее в этот момент не было учеников. Галялиев смертельно ранил женщину.

Дальше стрелок начал ходить по школе. Он поднялся на второй, третий этаж. Большинство кабинетов были закрыты, но вот дверь 8 "А" класса оказалась открытой - туда и зашел Галявиев. Кабинет учительницы английского Эльвиры Игнатьевой тоже был открыт или стрелок смог выбить дверь. Женщина погибла.

Первыми погибли двоюродные брат и сестра, учившиеся в одном классе.

Кадры из класса наводят ужас. Дети лежат в лужах своей крови. Многочисленные скорые, которые прибыли на месте ЧП, уже не смогли им помочь.

В это время горожане, которые проходили по улице мимо школы, наблюдали не менее шокирующую картинку. Детей эвакуировали с помощью большой деревянной лестницы. "Видел, как с третьего этажа мальчик пытался спрыгнуть, но потом залез обратно. Кто-то ещё прыгнул оттуда", - рассказал житель Казани.

Несмотря на то что "по плану" Ильназ Галявиев хотел самоубиться, он сдался полиции сам. По данным СМИ, он вышел к полиции с поднятыми вверх руками.

Силовик скрутил руки за его спиной. На школьном дворе работник полиции со всей силы ударил Галявиева лицом и грудью об асфальт. Так обычно делают для того, чтобы преступник дезориентировался. Впрочем, это падение было мягким с учетом того, что в подобных ситуациях сотрудники МВД имеют право открывать огонь на поражение.

Изначально сообщалось, что именно так - путем физической ликвидации - полиция нейтрализовала сообщника стрелка. Однако власти официально опровергли этот факт. Указывается, что Галявиев действовал один.

После того как Галявиев был обезврежен, на улицу начали выносить пострадавших. Помощь им оказывали прямо на газоне. У многих из ран сочилась кровь, дети плакали.

На момент подготовки материала один мальчик в крайне тяжелом состоянии. Семеро ребят тяжелые. Состояние 13 человек оценивается как средней тяжести. За ними был направлен борт МЧС России. Лечение они продолжат в московской больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье "Массовое убийство", а не "Теракт". Казанскому стрелку грозит пожизненное.

12 мая в Казани объявлено днем траура. После трагедии во многих регионах России заявили, что усилили меры безопасности в школах. Также в этот день проходят похороны жертв теракта.

Владимир Путин сделал заявление не сразу - в первые часы после трагедии ему зачитывал доклад директор ФСБ Александр Бортников. Президент России распорядился лететь в Казань министрам здравоохранения и просвещения.

Путин также поручил главе Росгвардии Виктору Золотому срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту - "с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший".

Президент России выразил соболезнования семьям погибших. Местные власти выделят им по 1 миллиону рублей помощи. Государство в таких ситуациях обычно дает еще по 2 миллиона рублей.

Соболезнования России выразили в Евросоюзе и посольстве США в РФ. Украина на теракт не отреагировала.