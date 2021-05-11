В начале пандемии была надежда, что когда-нибудь мир достигнет коллективного иммунитета - точки, когда коронавирусу не хватает достаточного количества носителей для легкого распространения. Однако более года спустя вирус сокрушает Индию и стремительно распространяется по странам от Азии до Латинской Америки.

Таким образом, если вирус продолжит свирепствовать по большей части мира, он станет эндемичным, то есть представляющим постоянную угрозу.

Об этом идет речь в статье The New York Times.

Эксперты, опрошенные журналистами, говорят, что коронавирус меняется слишком быстро, новые, более заразные варианты распространяются слишком легко, а вакцинация проводится слишком медленно, чтобы коллективный иммунитет был в пределах досягаемости в ближайшее время.

По словам доктора Дэвида Хеймана, профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, варианты вирусов проникают в места, где люди собираются в больших количествах с небольшим количеством противоэпидемических правил или вообще без них, таких как ношение масок и социальное дистанцирование.

Хотя вспышка в Индии привлекает наибольшее внимание, доктор Хейманн сказал, что повсеместное распространение вируса означает, что вероятность того, что он сохранится в большинстве частей мира, растет.

По словам эксперта, по мере того, как все больше людей будут заражаться вирусом, разовьется определенный уровень иммунитета и темпы вакцинации ускорятся, будущие вспышки не будут такими же, как в Индии и Бразилии. Он добавил, что следует ожидать меньших вспышек коронавируса - они будут менее смертоносными, но продолжат представлять собой постоянную угрозу.

"Это естественное развитие многих инфекций у людей, будь то туберкулез или ВИЧ. Они стали эндемичными, и мы научились жить с ними, мы учимся проводить оценку рисков и защищать тех, кого хотим защитить", - сказал эксперт.



Вакцины, которые являются высокоэффективными против Covid-19, были разработаны быстро, но глобальное распространение препаратов было медленным и неравномерным. По мере того как богатые страны накапливают дозы вакцины, более бедные страны сталкиваются с большими логистическими проблемами при распределении доз, которые им удается получить, и нерешительность в отношении вакцинации является проблемой повсюду. И эксперты предупреждают, что мир вакцинируется слишком медленно, чтобы можно было надеяться когда-либо уничтожить вирус.

По данным проекта "Наш мир в данных" Оксфордского университета, только две страны полностью вакцинировали более половины населения. Это Израиль и восточноафриканское государство Сейшельские острова, архипелаг с населением менее 100 000 человек. И лишь небольшая группа других стран частично вакцинировала почти 50% или более, включая Великобританию, Бутан и Соединенные Штаты.

В Индии вакцинированы менее 10% населения - такие темпы иммунизации не смогут сдержать натиск инфекции, считают эксперты. В Африке этот показатель составляет чуть больше 1%.

Тем не менее, эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что относительно небольшое количество стран, в основном островных, в значительной степени удерживают вирус под контролем и могут продолжать сдерживать его после вакцинации достаточного количества людей.

Новая Зеландия с помощью строгих ограничений и закрытия границ практически ликвидировала вирус . Доктор Майкл Бейкер, эпидемиолог из Университета Отаго, который помог разработать меры противодействия коронавирусу в стране, сказал, что Новая Зеландия, вероятно, добьется коллективного иммунитета путем иммунизации своего населения, но ей предстоит пройти долгий путь, и лишь около 4,4% новозеландцев смогут хотя бы частично вакцинироваться.

"Все опросы показывают, что в Новой Зеландии существует определенная степень нерешительности в отношении вакцинации, но также многие люди полны энтузиазма. Так что я думаю, что мы, вероятно, в конце концов добьемся этого (коллективного иммунитета)", - сказал эксперт.

В то время как количество новых ежедневных случаев заболевания в мире остается на уровне, близком к рекорду, количество смертей упало с пика в феврале, что противоречит обычной схеме высокого числа случаев, за которыми в конечном итоге следует высокий уровень смертности.

Если эта тенденция сохранится, это может дать проблеск надежды на сценарий, за который болеют ученые: даже когда вирус распространяется и, кажется, стремительно становится эндемичным, он может стать менее смертельной угрозой, с которой можно справиться с помощью вакцин, которые периодически обновляются для защиты от новых штаммов.

"Это может быть эндемическим заболеванием, но не опасным для жизни. Это может быть больше похоже на то, что мы видим в случаях с маленькими детьми, когда у них появляется простуда" - считает доктор Майкл Мерсон, профессор глобального здравоохранения Университета Дьюка и Нью-Йоркского университета и бывший директор Глобальной программы Всемирной организации здравоохранения по СПИДу.

Напомним, недавно украинские ученые спрогнозировали, что наша страна из-за низкого темпа вакцинации от коронавируса и дефицита вакцин рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и получить коллективный иммунитет к Covid-19 только в 2023 году.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире наблюдается стабилизация числа заражений и смертей от Covd-19. Это позволяет говорить о том, что ситуация вышла на определенное плато.