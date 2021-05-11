Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, назначенный на эту должность в конце апреля вместо уволенного Андрея Коболева заявил о некомпетентности наблюдательного совета компании.

Об этом он заявил в эфире "Общественного", видео обнародовано в Youtube.

Витренко считает, что в ситуации с "Нафтогазом" эта проблема проявилась в том, что набсовет признавал отличной работу правления в условиях огромных убытков, который падают третий год.

"Падает добыча, третий год подряд. В наблюдательном совете нет ни одного специалиста по добыче, который бы имел соответствующую специальное образование и опыт работы. Как человек без специальности может контролировать такую ​​профессиональную отрасль, как добыча газа?", - заявил председатель правления "Нафтогаз".

Также он добавил, что набсовете компании нет юристов, которые разбирались бы в украинском антимонопольном законодательстве.

"Они не понимают украинский контент. Они верят в то, что им говорит председатель правления. Это нормально или это системная ошибка существующей модели корпоративного управления?" - сказал Витренко.

Витренко о набсовете компании - с 1:15:17

В интервью "НВ Бизнес", которое обнародовали во вторник, 11 мая, Витренко также раскритиковал работу наблюдательного совета компании.

"Эффективная наблюдательный совет начинается с очень четкой постановки задач перед компанией. А для этого есть соответствующий механизм, который часто используется в должной мере, - это по-английски strategic directions, то есть стратегические направления деятельности. Их должно оперативно устанавливать государство. Сейчас есть политики собственности. Но на практике это нерабочий механизм.

Не может быть универсальных компетентных людей, нельзя разбираться во всем. Некомпетентные люди не могут эффективно контролировать и регулировать менеджмент, а в этом задача наблюдательного совета. Если в наблюдательном совете Нафтогаза, например, не было ни одного реального специалиста в газодобычи, то и ожидать, что наблюдательный совет проконтролирует эффективность деятельности "Нафтогаза" в части добычи сложно, понимаете? ", - сказал Витренко.

Напомним, Кабмин на заседании 28 апреля, уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. После этого компанию возглавил его бывший заместитель Юрий Витренко.

Также Кабинет министров принял решение уволить всех независимых членов в наблюдательном совете и представителей государства компании "Нафтогаз Украины". То есть уволил всех членов Набсовета.

После встречи с новым главой правления компании Юрием Витренко весь набсовет НАК Нафтогаза ушёл в отставку. Свои обязанности они будут исполнять до 14 мая.

В свою очередь Кабинет министров призвал Наблюдательный совет "Нафтогаза" продолжить исполнять свои обязанности до окончания конкурса на должности новых членов.