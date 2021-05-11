Евгений Горенко, врач-реаниматолог из Черкасс, который 24 февраля первым в Украине вакцинировался от Сovid-19, спустя три месяца все еще не получил вторую дозу.

"Вторую дозу вакцины я не получил. Её нет вообще", - сказал Евгений Горенко корреспонденту "Страны" и бросил трубку.

Напомним, Горенко вакцинировался индийской вакциной от коронавируса CoviShield.

Ранее Минздрав установил в Украине 12-недельный интервал между первой и второй прививкой вакцины Covishield. Таким образом сейчас наступил период для второй дозы вакцины у Горенко. В МОЗ заявили, что привившимся Covishield украинцам вторую дозу можно делать любым аналогом AstraZeneca, поскольку они все взаимозаменяемы.

На данный момент всего 446 украинцев получили вторую дозу вакцины от ковида.

Сегодня, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу вакцинировать от Covid-19 в выходные дни тех, кто записан через приложение "Дия". В очередь на прививку от коронавируса записалось уже более полумиллиона украинцев.