Нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Козаку выписано подозрение в госизмене

Народным депутатам от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. При этом в своем посте она подписала нардепов двумя буквами - "М" и "К", однако исходя из текста публикации можно сделать вывод, что речь идет именно о Медведчуке и Козаке.

"Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К (...) Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме (...) По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении", - написала она в Facebook.

Венедиктова выразила мнение, что следствие и прокуроры сегодня "получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых"

"Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму", - добавила генпрокурор.

По ее словам, местонахождение народного депутата Виктора Медведчука на данный момент не установлено, "а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайство о содержании под стражей".

"Выводы: 1. Считать Крым частью другого государства - нельзя. 2. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн - нельзя. 3. Становиться правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины - нельзя. 4. Раскрывать сведения, содержащие гостайну - нельзя. 5. Создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах - нельзя", - написала Венедиктова

Напомним, ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука проходят обыски. По данным нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, обыски идут по делу о добыче газа в Крыму. Исходя из этого можно предположить, что именно поэтому Венедиктова пишет о подозрении в "разграблении ресурсов Украины в Крыму".

19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний. 20 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны.

Ранее мы писали, что Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры АР Крым арестовал украинское судно Медведчука, которое, по версии следствия, нарушило порядок въезда/выезда на аннексированный полуостров.