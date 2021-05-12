11 мая случилась страшная трагедия - 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую закончил три года назад. До того, как его удалось задержать, погибли девять человек. В основном это ученики 8 класса.

Галявиева записали в последователя движения "Колумбайн". Перед массовым убийством он надел маску с надписью "Бог" и написал в соцсети, что сегодня "убьет много биомусора".

Рассказываем, что это за движение, в чем его социальные причины. А также напоминаем о самых массовых и громких убийствах в учебных заведениях, которые могли осуществить приверженцы "колумбайна".

13 жертв стрельбы в "Колумбайне"

В 1999 году США потрясла стрельба в школе "Колумбайн" (Columbine High School) в штате Колорадо. Это было не первое подобное массовое убийство, но оно стало одним из самых громких. После него был осуществлен еще ряд похожих терактов, исполнители которых могли вдохновиться стрельбой в Колорадо.

Двадцать два года назад двое 18-летних подростков Эрик Харрис и Дилан Клиболд расстреляли в школе, где учились 13 человек и ранили 23. За несколько минут до обеденного перерыва они установили в столовой самодельные бомбы, а сами вышли на улицу. Они рассчитывали, что после взрыва учащиеся в панике начнут выбегать из школы, а они у выхода будут расстреливать бегущих. Но бомба не сработала.

После этого Харрис и Клиболд направились к школе. Первыми жертвами стали школьники, обедающие на траве в школьном дворе. Расстреляв нескольких человек пара стрелков зашла в школу, стреляя в тех, кто попадался на пути. Основная трагедия разыгралась в библиотеке. Напуганные выстрелами там прятались под столами учительница и подростки. Многих из них погибли. Их расстреливали по очереди.

Когда к школе приехала полиция, это случилось примерно через час после начала теракта, Харрис и Клиболд застрелились.

Харрис и Клиболд во время теракта в школе "Колумбайн"

Известно, что до стрельбы в "Колумбайне" Харрис обращался к психиатру. Он говорил о депрессии, мыслях о суициде и ненависти к миру. Ему назначили антидепрессанты. У Клиболда были проблемы с алкоголем.

Позже выяснилось, что старшеклассники были поклонниками неофашизма и приурочили нападение к дню рождения Адольфа Гитлера - 20 апреля. В целом их характеризовали, как замкнутых, тихих, непопулярных среди других учеников подростков. У них было мало друзей. В старшей школе их задирали, а они сами запугивали тех, кто слабее - учеников младших классов, тех, кого подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Подростки готовились к нападению. Они разрабатывали план теракта, изготовили взрывчатку, запаслись оружием (они попросили купить его знакомую, поскольку им тогда еще не было 18 лет).

Теракт получил широкий резонанс и вызвал бурные споры о необходимости ужесточения контроля над огнестрельным оружием, также усилении мер безопасности в учебных заведениях.

Массовые убийства, похожие на теракт в "Колумбайне"

После "Колумбайна" происходили теракты, напоминающие стрельбу 1999 года. Собрали их в хронологическом порядке.

Стрельба в Виргинском политехническом институте. В 2007 году студент Чо Сын Хи, в одиночку убил 33 человека. Сначала он застрелил двоих человек в общежитии, затем вернулся, переоделся, взял диск со своим видеообращением и отправил его по почте на адрес канала NBC. После этого он вошел в здание учебного заведения, где начал расстреливать других студентов и преподавателей. Он убил 32 человека и ранил 25, после чего застрелился сам.

До убийств Чо Сын Хи привлек внимание преподавателей университета своими жестокими сочинениями. Он писал в дневнике, что ненавидит других и хочет повторить "Колумбайн". Во время учебы он был изгоем. В старшей школе ему поставили диагноз аутизм, который мог развиться в маниакальную шизофрению.

Стрельба в колледже Финляндии. 2008 года в колледже финского города Каухайоки были убиты 11 человек. Убийцей стал ученик колледжа Матти Юхани Саари. Он проник в здание колледжа, вооруженный самозарядным пистолетом "Вальтер Р22" и несколькими самодельными коктейлями Молотова. Застрелив 10 человек, он позвонил одному из своих друзей и признался в убийствах, после чего выстрелил себе в голову.

Матти планировал преступление пять лет. В день убийств он оставил в общежитии несколько записок со словами: "Я ненавижу человеческую расу".

Бойня в Керчи. В октябре 2018 года массовое убийство произошло в политехническом колледже в Керчи. На большой перемене 18-летний студент Владислав Росляков убил 20 человек и ранил 67.

Вскоре после звонка сработало несколько установленных Росляковым взрывных устройств, после чего он начал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза. Убив и ранив несколько десятков человек студент прошел в библиотеку и застрелился.

Он не только организовал массовое убийство, похожее на теракт в "Колумбайне", но и выбрал, одежду напоминающую ту, что была на одном из убийц в день теракта.

Харрис (слева), Росляков (справа)

Известно, что Росляков учился на "хорошо" и "отлично", но особых товарищеских отношений ни с кем не поддерживал. Его отец рассказал, что у сына не было друзей. Стрелок увлекался компьютерными играми и оружием. Был замкнутым. Сверстники охарактеризовали его, как странного, иногда проявляющего агрессию. В переписке он жаловался, что его не замечают и что он любит читать паблики о маньяках.

После бойни в Керчи российские правоохранители попросили местные СМИ не нагнетать и не упоминать "Колумбайн" в текстах, чтобы не появлялся лишний интерес к "колумбайновским" пабликам.

Резня в Башкирии. В 2018 году в Стерлитамаке девятиклассник ранил ножом учительницу и двух одноклассников, а потом хотел покончить жизнь самоубийством. СМИ писали, что это был 17-летний молодой человек, страдающий запоздалым развитием и проходящий обучение не по возрасту по специальной программе на два класса. На допросе он признался, что считает себя последователем Эрика Харриса и Дилана Клиболда.

Феномен подросткового терроризма

Как видим, инцидент в школе "Колумбайн" повлиял на последующие аналогичные теракты. Американские социологи посчитали, что из 12 крупных случаев стрельбы в школах после "Колумбайна" в 8 случаях стрелки явно сделали отсылку к Харрису и Клиболду.

Есть такая отсылка и у керченского стрелка Рослякова, звучат те же мотивы и у казанского убийцы.

Объединяет их то, что теракты, как правило, совершали подростки с нарушениями психики, которые подвергались травле, плохо строили отношения с окружающими, у них были проблемы в семьях. Часто их описывали, как замкнутых одиночек. Преступления они планировали заранее, нередко оставляли послания о ненависти к миру.

Кроме того, они смогли достать огнестрельное оружие. В странах, где оружие достать сложнее, например, в России подростки использовали холодное оружие, как при нападениях в школах Стерлитамака, Перми.

Некоторые считают, что подпитывать агрессию могли компьютерные игры, музыка. То есть массовые убийства происходят, когда совпадают множество факторов, связанных с современной цивилизацией.

Сейчас в сети действуют колумбайн-сообщества, которые периодически удаляют. Это группы, в которых переводят дневники устроивших стрельбу Харриса и Клиболда, продают вещи в их стиле - берцы, черные плащи, очки, футболки. Как правило в таких группах состоят от нескольких сотен до тысячи человек.

В таких сообществах романтизируют образы стрелков из "Колумбайна". Этому способствует почти кинематографический сценарий теракта, запоминающаяся одежда, прощальный ролик перед самоубийством, а также дневники, где подростки описывали травлю одноклассников, непонимание родителей и планы сбежать в Мексику или угнать самолет.

Поклонники, переживающие похожие проблемы, не хотят видеть, что Харрис и Клиболд убийцы и считают их мстителями-одиночками.