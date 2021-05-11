В Черногории ослабляют карантинные ограничения, которые были введены два месяца назад. С 12 по 20 мая снимается запрет на междугородное сообщение и отменяется комендантский час.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны в Twitter во вторник, 11 мая.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Черногории со среды, 12 мая, до четверга, 20 мая, будут действовать новые, смягченные меры", - сообщили в ведомстве.

На всей территории страны полностью снимают запрет на передвижение граждан, который действовал й с 00:00 до 05:00. Также в Черногории полностью разрешили междугороднее движение.

Вместе с этим, в Минздраве Черногории призвали всех граждан и гостей страны соблюдать предписанные меры безопасности. Также в ведомстве добавили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, запрет на междугороднее сообщение будет восстановлен, а в городах снова вернут комендантский час.

Напомним, в конце апреля Черногория объявила об открытии границ для граждан Украины и сообщила об отмене всех ограничений на въезд для украинцев.

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