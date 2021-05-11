Во вторник, 11 мая, в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука проходят обыски.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает "Интерфакс-Украина".

Обыски проходят в доме по улице Монтажников в Киеве. Там Медведчук вместе с семьей живет, пока в основном его доме в Пуще-Водице проводят ремонт.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что причиной стало то, что СБУ ведет следствие против нардепа и его супруги по статье "Финансирование терроризма".

Сам Медведчук и его супруга назвали эти санкции политическим преследованием и местью властей за оппозиционную деятельность.

Также мы писали о том, что в апреле суд арестовал судно Медведчука из-за захода в порты Крыма. Решение принял Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры АР Крым, причиной назвали нарушение порядка въезда/выезда на оккупированный полуостров.