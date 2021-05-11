Концентрация российских войск на границе с Украиной достигает 100 тысяч военнослужащих. При вторжении в Украину потенциальным союзником РФ может стать Беларусь.

Об этом в ходе форума "Украина 30" рассказал руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, угроза вторжения российской армии в Украину сохраняется.

"Боевой состав РФ у границ Украины достигает 100 тысяч человек по состоянию на сейчас - танки, вертолеты, корабли, группы ракетных войск и артиллерии. Можем выделить пять основных направлений, но не стоит забывать и про Беларусь на случай, если Россия будет осуществлять вторжение в Украину. Доказательство этому - последние совместные учения Республики Беларусь и Российской Федерации", - сказал Баканов.

Он добавил, что 65% украинской границы со стороны России являются уязвимыми, а еще 35% на западной стороне "также требуют внимания", так как "Россия подпитывает националистические движения в других странах, чтобы влиять на ситуацию в Украине" и "пример Венгрии - ярко это доказывает".

Также глава СБУ поделился данными, согласно которым "по Украине с территории России работают около 7 тысяч сотрудников и это только офисные работники".

Напомним, 22 апреля Россия объявила о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах и отводе войск от границ с Украиной. При этом часть российской техники останется около границ Украины. После этого МИД РФ обвинило Киев в использовании на Донбассе запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а также в обстрелах Вооруженными силами Украины населенных пунктов, включая пригороды Донецка.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему Россия не отвела войска от границ с Украиной.