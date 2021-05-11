Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не рассчитывает на то, что в июне на саммите НАТО примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ).

Об этом глава МИД сказал во вторник, 11 мая, на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления Украине ПДЧ. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет в конце концов к предоставлению ПДЧ для Украины", - заявил Кулеба.

По мнению министра, часть государств опасается спровоцировать Российскую Федерацию, и это является препятствием для Украины в получении ПДЧ. В то же время он считает, что членство Украины в НАТО "исторически неизбежно".

"К сожалению, все еще несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать - это лучший способ держать Россию в покое. Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что их логика ошибочна. Но это занимает время", - сказал министр.

Кроме того, Кулеба рассказал, что Украина работает над тем, чтобы присоединиться к саммиту НАТО в июня, несмотря на то, что участвовать в нем будут только государства-союзники. По его словам, " говорить о том, что саммит пройдет без привлечения Украины, рано".

Напомним, Зеленский ожидает в июне услышать от НАТО "мощный сигнал" о перспективах членства Украины.

Также сообщалось, что в Офисе президента Украины не теряют надежду на приглашение на июньский саммит НАТО.