Записавшихся на прививку через "Дию" украинцев планируют вакцинировать на выходных
Украинцам, которые записались на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия", хотят делать прививки на выходных.
Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского 11 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский поддержал предложение главы Минздрава Максима Степанова вакцинировать от Covid-19 в выходные дни тех, кто записан через приложение "Дия". Сейчас это 532 тысячи человек.
Также на совещании обсуждали вопрос о внедрении электронных больничных, которое начнется с 1 июня 2021 года в пилотном формате в 200 больницах, а в полном объеме заработает с 1 сентября текущего года.
Сейчас в Украине ведется работа и по имплементации ковид-паспортов. Киев ожидает европейские образцы, чтобы согласовать с ними свои документы.
Напомним, в прошлое воскресенье, 9 мая, в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса.
Также мы писали о том, что недавно в Киеве обеспокоились, что вместо людей 65+ в городе вакцинируют молодых пользователей соцсетей. Между тем, в Украине уже запретили прививать публичных личностей остатками вакцин, препарат должны получать только целевые группы.