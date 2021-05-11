Украинцам, которые записались на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия", хотят делать прививки на выходных.

Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского 11 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский поддержал предложение главы Минздрава Максима Степанова вакцинировать от Covid-19 в выходные дни тех, кто записан через приложение "Дия". Сейчас это 532 тысячи человек.

Также на совещании обсуждали вопрос о внедрении электронных больничных, которое начнется с 1 июня 2021 года в пилотном формате в 200 больницах, а в полном объеме заработает с 1 сентября текущего года.

Сейчас в Украине ведется работа и по имплементации ковид-паспортов. Киев ожидает европейские образцы, чтобы согласовать с ними свои документы.

Напомним, в прошлое воскресенье, 9 мая, в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве обеспокоились, что вместо людей 65+ в городе вакцинируют молодых пользователей соцсетей. Между тем, в Украине уже запретили прививать публичных личностей остатками вакцин, препарат должны получать только целевые группы.