Мустафа Найем, которого недавно уволили с должности заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", за последние четыре месяца работы в концерне получил примерно 3,3 миллиона гривен зарплаты.

Об этом сообщается в его декларации Национальному агентству по предупреждению коррупции после увольнения.

Согласно информации в декларации, в период с 1 января по 29 апреля 2021 года Найем заработал в "Укроборонпроме" 3 млн 255 тыс. 780 гривен. Таким образом, его месячный оклад составлял 813, 9 тысяч гривен.

Отметим, что по сравнению с 2020 годом, за который Найем задекларировал 3,007 млн гривен зарплаты, его оклад существенно вырос.

Напомним, Мустафа Найем был назначен заместителем гендиректора гендиректора "Укроборонпрома" в ноябре 2019 года. Осенью следующего года он получил еще одну должность - директора по активам концерна. В конце апреля 2021 года стало известно, что его должность в концерне сократили.

"Страна" подробно разбиралась, что может означать увольнение Найема.