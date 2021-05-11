В сети опубликовано шокирующее фото из класса казанской гимназии №175, в которой сегодня утром возомнивший себя богом 19-летний Ильназ Галявиев, открыл стрельбу по детям и взрослым.

Попавшее в интернет фото сделано в одном из классов сразу после расстрела и людям со слабой психикой лучше его не рассматривать. На снимке видно, как на залитом кровью полу лежат расстрелянные ученики. Несколько - возле последнего ряда парт и не менее двух - между учительским столом и первой партой.

Парты в классе сдвинуты со своих мест, в беспорядке валяются учебники, тетради и другие вещи учеников. В луже крови лежит чей-то мобильный телефон.

Судя по скученности тел, дети пытались найти спасение в углу классной комнаты. Контрастирует со всем этим ужасом солнечный пейзаж за окном.

Напомним, 11 мая в школе №175 на улице Файзи в Казани 19-летний бывший ученик этого учебного заведения открыл стрельбу. Позже в здании школы произошел взрыв. В результате погибли 10 человек.

Как оказалось, 19-летний Ильназ Галявиев готовился к расстрелу и накануне написал в соцсети о том, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться.

Также мы сообщали, что две недели назад будущий казанский стрелок получил лицензию на право владеть оружием.