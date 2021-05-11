В социальной сети Facebook пользователей будут просить не репостить ссылки на новости и статьи, которые они не читали.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Twitter.

"С сегодняшнего дня мы тестируем способ сделать более информативным обмен новостными статьями. Если вы перейдете по ссылке на новостную статью, которую не открывали, мы покажем подсказку, побуждающую вас открыть ее и прочитать, прежде чем делиться ею с другими", - сообщили в Facebook.

При этом пользователи соцсети смогут игнорировать предупреждение, поскольку информацию по ссылке, которой они хотят делиться, они могли уже прочесть в другом месте. Но в компании надеются, что это все равно поможет удержать юзеров от рассылки низкокачественных материалов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Facebook запустит специальную платформу для журналистов и писателей. Цель проекта состоит в том, чтобы позволить авторам получить новую аудиторию и монетизировать свой труд.

Также "Страна" сообщала, что Facebook и Instagram просят некоторых пользователей позволить сбор личных данных, чтобы помочь им "остаться бесплатными".