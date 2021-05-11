Центр противодействия дезинформации (ЦПД) за время своей деятельности разработал три продукта, призванные отслеживать информацию, распространяемую как государственными органами власти, так и СМИ. Также сейчас центр заканчивает работу над перечнем нежелательных терминов, которые "используются в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации".

Об этом в ходе форума "Украина 30" заявила руководитель ЦПД Полина Лысенко.

По ее словам, ЦПД станет единым "информационным бассейном" национального масштаба, который будет содержать как открытый так и закрытый сегмент данных.

Лысенко представила три продукта, разработанных ЦПД:

"Инфотиждень" - интегрированный мониторинг правоохранительных, разведывательных и других органов государственной власти, который содержит информацию о позиционировании Украины в мире, картины недели в украинских СМИ и информационный прогноз на следующий период;

"Региональный мониторинг" - содержит рейтинг тем, событий и политиков национального и регионального уровня, а также информационную картину недели на оккупированных территориях и ОРДЛО;

"Единая автоматизированная мониторинговая система" - интегрированная единая база данных, которая и есть единый интегрированный информационный бассейн. По словам Лысенко, ведомство работает над тем, чтобы максимально расширить состав этой системы.

Также руководитель ЦПД заявила, что работа центра содержит в себе три этапа - сбор информации, ее анализ и реагирование.

"Реагирование центра абсолютно не обозначает постоянное присутствие центра в информпространстве. Это не означает проведение постоянных пресс-конференций, заседаний и выступлений. Реагированием для центра является сотрудничество с правоохранительными органами. В случаях, когда во время сбора и анализа информации мы видим, что есть признаки уголовного производства, то сообщаем об этом правоохранителям и просим их отреагировать", - рассказала Лысенко.

Кроме того, по ее словам, ЦПД будет сотрудничать и с министерством иностранных дел, в вопросах, где, по мнению центра", "нужно применить дипломатический механизм решения спорных или конфликтных ситуаций, которые могут нести угрозу нацбезопасности в информационной сфере".

"Под реагированием мы понимаем и подготовку таких документов как глоссарии. Мы написали органам государственной власти запрос с просьбой предоставить на наш адрес список нежелательных терминов и словосочетаний, которые, по мнению органов госвласти, связаны и используются в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации", - заявила Лысенко.

Также она сказала, что ЦПД уже получил ответ на свой запрос в виде перечня таких терминов.

"Мы систематизировали такой документ, и сейчас вместе с НАН финализируем и его и готовы разослать органам госвласти как рекомендованный к использованию", - добавила руководитель центра.

По ее словам, глоссарии появятся в публичном доступе и каждый желающий сможет с ним ознакомиться.

Отдельно Лысенко остановилась на вопросах сотрудничества ЦПД и Офиса генпрокурора.

"Наверное не всем известно о существовании в системе ОГПУ так называемого "департамента войны". Но именно этот департамент осуществляет процессуальное руководство в уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией и конфликтом. Поэтому кооперация и сотрудничество с этим департаментом имеет архиважное значение как для деятельности центра, так и, на мой взгляд, всего государства", - сказала руководитель ЦПД.

Напомним, Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта 2021, которое было введено в действием указом главы государства от 19 марта 2021 года. Орган возглавила бывшая сотрудница НАБУ и Офиса генпрокурора Полина Лысенко.

А 31 марта заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте. Главой центра стала руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская. Также она является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем властям нужны два центра по борьбе с фейками и чем они будут заниматься.