Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде ограничить максимальный размер заработной платы государственных служащих на период действия чрезвычайной ситуации. Соответствующий законопроект №3492 предлагают принять за основу.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Законопроект предусматривает ограничение максимального размера месячной зарплаты руководителей и работников субъектов хозяйствований государственного сектора экономики, госслужащих, должностных лиц и работников учреждений/организаций, финансируемых или дотируемых из госбюджета. Авторы инициативы предлагают ограничить размер месячной зарплаты во время действия ЧС суммой не более двенадцати минимальных зарплат (не более 72 тысяч гривен - Ред.).

"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №3492 за основу", - заявили в парламенте.

Напомним, с 1 апреля прошлого года зарплаты судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников, а также членов наблюдательных советов не должны были превышать 47 тысяч грн. Это решение было озвучено 10 апреля Владимиром Зеленским во время его обращения по поводу коронавируса.

28 августа 2020 года Конституционный суд признал эти ограничения незаконными. После этого в октябре Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

В апреле этого года правительство продлило действие режима ЧС из-за эпидемии коронавируса до 30 июня.